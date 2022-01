Seal Life Paris va fêter le Nouvel an chinois

Le passage à l’année du Tigre va être célébré durant une semaine et deux week-ends au Sea Life Paris. Des animations vont, en effet, mettre à l’honneur la zone Asie dédiée aux poissons sacrés de Chine et d’Asie. Les familles et le jeune public sont invités à découvrir un nouvel écosystème avec des espèces particulièrement rares et précieuses (Arowanas d’Asie, Voiles de Chine et le Gourami géant).

Sea Life Paris, c’est 2 250 animaux marins et d’eau douce et près de 350 espèces qui sont accueillis dans 50 bassins. Les visiteurs découvrent notamment 13 espèces de requins, des tortues de mer, des hippocampes, des raies, des piranhas, des poissons tropicaux, mais aussi des manchots Papous et des manchots Royaux dans la manchotière de l’Antarctique, lieu unique en Île-de-France.