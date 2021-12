Sea Life Paris et Renault Sofibrie s'associent

Sea Life Paris, l'aquarium du centre commercial Val d'Europe de Serris qui fête son 20e anniversaire cette année, souhaite sensibiliser les plus jeunes à la disparition progressive des espèces animales et au gestes précieux du quotidien pour la protection des océans. De son côté, Renault Sofibrie, spécialiste de la distribution automobile de véhicules neufs et d'occasion basé à Noisiel, mettra à disposition une Renault Zoé aux couleurs des deux partenaires. Des manifestations RSE (responsabilité sociale et environnementale) et des événements communs sont prévus. Sofibrie s'engage également à verser un don à Seal Life Trust pour chaque Zoé et Twingo électrique vendue.