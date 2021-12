SCoT : quel avenir pour le territoire melunais ?

Ce document de référence sert de cadre aux différentes actions qui seront menées par l'agglomération et les communes dans leurs domaines de compétences. Un outil stratégique pour concevoir un développement équilibré du territoire prenant en compte tous les aspects de la vie quotidienne de ses habitants, sans oublier ceux qui viennent y travailler, étudier, consommer…

L'élaboration d'un tel schéma est une démarche au long cours, intégralement pilotée par l'agglomération Melun Val de Seine, qui portera sur l'ensemble du nouveau territoire, soit 20 communes depuis 1er janvier 2017.

Étant donné les évolutions du périmètre de la communauté d'agglomération, la phase de diagnostic - déjà réalisée en 2014 - fait aujourd'hui l'objet d'une actualisation et d'études complémentaires. Le premiersemestre 2017 est le temps de l'élaboration d'un premier document d'orientation stratégique : le Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui définira le projet de territoire et les pistes envisagées pour l'avenir de l'agglomération. A partir de ce socle, des objectifs à atteindre seront définis dans le document d'orientations et d'objectifs. Le SCoT devrait ainsi être approuvé dans deux ans.

Durant ces prochaines phases, la concertation, la sensibilisation et l'information occuperont une place privilégiée. Les remarques et observations de chaque citoyen peuvent, d'ores et déjà, être formulées :

Soit directement dans le registre de consultation disponible à l'Hôtel de la Communauté d'Agglomération Val de Seine.

disponible à l'Hôtel de la Communauté d'Agglomération Val de Seine. Soit par le biais d'une lettre (manuscrite ou dactylographiée) qui sera déposée en main propre ou transmise par courrier 297, rue Rousseau Vaudran CS 30187 – 77198 Dammarie-lès-Lys ou par email : scot@camvs.com.

D'autres modes de participation seront proposés cette année, notamment des rencontres avec les acteurs du SCoT pour nourrir la réflexion sur l'avenir du territoire.

En parallèle, Melun Val de Seine propose dans ses locaux une exposition évolutive, sous forme de panneaux, présentant tout d'abord la démarche du SCoT puis ultérieurement son état d'avancement. A découvrir également sur son site internet.