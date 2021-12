Scalian recrute en Seine-et-Marne

Quelques semaines après avoir inauguré son siège social à Paris, Scalian annonce 350 nouveaux recrutements en Île-de-France, dont 52 postes en Seine-et-Marne.

L'ETI française, spécialisée dans l'ingénierie et partenaire clé de grands industriels, souhaite ainsi « répondre aux besoins croissants de ses clients dans les secteurs aéronautique, spatial, défense, énergie, automobile, télécom et santé ».

Parmi les postes disponibles en Île-de-France, 98 % sont des CDI. Ils s'adressent principalement à des diplômés Bac +4/Bac +5, mais aussi à des Bac +3 issus d'écoles d'ingénieurs ou d'universités. Les compétences recherchées s'orientent de plus en plus vers les nouvelles technologies, le digital et le Big data.

Davantage d'information sur scalian.com/carrieres