Savigny-le-Temple ouvre un centre de vaccination

Il est en service depuis le 1er avril et est situé au Millénaire, le complexe événementiel de la ville. La mairie de Savigny-le-Temple, soutenue dans sa démarche par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CTPS) et par l'hôpital de Melun, a obtenu l'accord de l'Agence régionale de santé (ARS) et de la Préfecture de Seine-et-Marne. Ce centre fonctionnera comme une antenne du Groupe hospitalier sud Île-de-France (GHSIF). Celui-ci mettra à sa disposition du matériel, des doses de vaccin (Pfizer/BioNTech uniquement) et du personnel médical. La logistique (inscriptions, accueil et entretien) sera assurée par la municipalité de Savigny-le-Temple, qui s'est fixée comme objectif 230 vaccinations quotidiennes.

Les prises de rendez-vous sont effectuées par téléphone avec un numéro dédié ou via la plateforme www.keldoc.com. Ce centre est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures. Une navette de transport pour les séniors et les personnes à mobilité réduite a été mise en place par les équipes du CCAS (Centre communal d'actions sociales).

Renseignements : 01 64 10 18 07