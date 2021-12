Savigny-le-Temple : le site de la Scadif racheté

Cet entrepôt de 70 000 m2 abritait jusque-là la Scadif (Société coopérative d’approvisionnement de l’Île-de-France). Le site de Savigny-le-Temple est, en effet, vacant depuis le départ programmé de la Scadif (qui approvisionne notamment les magasins Leclerc) et la prochaine installation de son siège social (prévue pour la fin de l’année) au sein du “Parc A5 Sénart“ (cinq bâtiments implantés sur 26 hectares) situé entre Réau et Moissy-Cramayel. A l’issue de travaux de réhabilitation et en accord avec les collectivités locales, le site de la Scadif sera proposé à de nouveaux investisseurs.