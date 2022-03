Savigny-le-Temple : le renouvellement urbain est acté

Municipalité, Communauté d’agglomération, préfecture et agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : tous les acteurs de ce dispositif ont signé dernièrement la déclaration d’engagement de la convention de renouvellement urbain de la ville de Savigny-le-Temple. La concrétisation de cet engagement financier va ainsi permettre la rénovation du centre-ville. Amélioration de la qualité des logements, plan de circulation revu et apaisé, végétalisation, sécurisation et dynamisation commerciale : le quartier de la gare va retrouver ses lettres de noblesse en attendant l’arrivée prochaine du T Zen 2, la mise en accessibilité de la gare RER et le début des travaux du pôle gare. Les habitants de Savigny-le-Temple vont également pouvoir se réapproprier une nouvelle centralité urbaine. Cette opération, qui débutera par la démolition de 88 logements dans le secteur de l’avenue de l’Europe, représente un investissement de 40 millions d’euros. La participation de l’ANRU s’élève à 12, 1 millions d’euros.