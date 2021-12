Savigny-le-Temple : le centre de vaccination rouvrira le 16 août

Le centre de vaccination de Savigny-le-Temple ferme provisoirement ses portes. Il ne sera donc plus possible de prendre rendez-vous directement sur place. C'est sur internet qu'il faudra impérativement réserver votre créneau de vaccination au Millénaire ou par téléphone (01 81 74 27 00). Quant aux tests antigéniques et PCR, ils seront suspendus à compter du jeudi 5 août. Ils seront de nouveau accessibles à partir du 6 septembre.