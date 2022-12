Savigny-le-Temple : la patinoire revient pour Noël

Comme les années précédentes (3 000 participants en 2021), la patinoire accueillera petits et grands sur ses 250 m2 de glace. Malgré un contexte énergétique difficile, la ville de Savigny-Le-Temple a décidé de maintenir cette tradition de fin d’année, point d'ancrage de sa politique jeunesse à laquelle participent tous les services et tous les acteurs éducatifs et de la jeunesse. Cette année, le lieu change avec une installation sur la place des Droits de l’Homme.

Des stages pour 45 enfants

Associations, écoles (23 classes de CM2 et de 6e de la ville), animateurs sportifs et centres sociaux de la ville sont invités à profiter de cet équipement. Quatre éducateurs encadreront 45 enfants à l’occasion de stages. L’objectif est de leur faire découvrir et apprendre le patin à glace.

Plusieurs soirées à thème vont être proposées en plus des jours habituels d’ouverture : soirée “fluo” le samedi 17 décembre et soirée “tempête des neiges” le mercredi 21 décembre. Par ailleurs, le Père Noël sera présent sur la glace l’après-midi du 23 décembre. Enfin, une journée “lutins” est prévue le samedi 24 décembre. A noter que l’inauguration de cette patinoire aura lieu le vendredi 9 décembre à partir de 18 heures.

Une patinoire sera installée Savigny-le-Temple du 9 au 25 décembre à l’occasion des festivités de Noël.