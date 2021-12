Savigny-le-Temple : Forum Mobilité européenne et internationale

Au programme de cette manifestation : des stands animés par différents acteurs de la mobilité et des chantiers bénévoles ; une conférence dans l'après-midi, animée par le Club Teli, sur " Comment penser et construire sa mobilité" ; un village de la mobilité : témoignages de jeunes ayant effectué une mobilité, exposition sur l'Europe ; un stand de jeux sur l'Europe ; un cinéma de la mobilité ; une présentation du métier de traducteur et d'interprète. Pour plus d'informations contactez le Bureau Information Jeunesse au 01 64 10 41 40.