Savigny-le-Temple : Alacaza, l'appli qui retisse du lien social

Savigny-le-Temple est la première municipalité de Seine-et-Marne à rejoindre la communauté d'Alacaza. Celle-ci compte déjà dans ses rangs les quartiers parisiens des Batignolles (17e), de Beaugrenelle et Pasteur-Zola (15e), de la Muette Nord (16e), ainsi que ceux des Docks et de Garibaldi, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Alacaza, c'est un outil numérique destiné à améliorer la communication entre les copropriétaires et locataires d'une résidence et à leur redonner la main en simplifiant leur quotidien.

À Savigny-le-Temple, l'objectif de la plateforme sera donc de renforcer les animations, les échanges et les contacts entre voisins. 700 foyers ont déjà été séduits. Quoi de mieux, en effet, qu'une messagerie connectée pour résoudre les problèmes d'interactions sociales (les fameuses querelles de voisinage) ou d'ordre technique (pannes nécessitant l'intervention d'un professionnel) à l'échelle d'une résidence, voire d'un quartier ?

Pour son implantation à Savigny-le-Temple, Alacaza s'est associée à Vilogia, le premier bailleur social de la ville (détenteur de 9 % des logements de la ville). Marie-Line Pichery, la maire de Savigny, a également reçu une délégation de la start-up parisienne, tandis que plusieurs services de la ville (communication, médiation, action sociale et jeunesse) ont facilité son déploiement. Quant aux habitants, ils n'ont pas tardé à se familiariser avec ce nouvel instrument de cohésion sociale et de partage.

Les principales fonctionnalités d'Alacaza sont au nombre de trois : une messagerie instantanée d'immeuble, un fil d'actualité (infos, événements, sécurité…) et enfin une “marketplace” (place de marché digitale) destinée à trouver des biens et des services.

Alacaza n'a pas tardé à éveiller l'intérêt des communes voisines. Nandy, Combs-la-Ville et même Dammarie-les-Lys sont ainsi venues aux renseignements concernant un éventuel déploiement dans leurs quartiers.