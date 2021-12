Sarah El Hairy a visité le grand centre de vaccination de Fontainebleau

Les jeunes du SNU, qui participent à l’effort national de mobilisation face à la crise sanitaire auprès des sapeurs-pompiers, ont pu échanger avec Sarah El Hairy. La secrétaire d’Etat chargée des la Jeunesse et de l’Engagement s’est également entretenue avec Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, Bruno Maestracci, le contrôleur général du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77), ainsi que Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France.