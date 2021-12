Santé mentale : des spécialistes s'alarment

C'est un collectif composé de quatre psychiatres et de la célèbre psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury, qui a lancé un cri d'alarme le mois dernier via un communiqué interpellant le gouvernement. Selon ces spécialistes, il ne fait aucun doute que la santé mentale d'une partie de la population est en danger. La crise sanitaire entraîne avec elle son flot de symptômes psychologiques, voire psychiatriques (peur, anxiété, angoisse, insomnie) débouchant sur des dépressions et des troubles mentaux.

Les signataires de ce communiqué souhaitent qu'une campagne de communication et de prévention soit lancée. Ils réclament également le déploiement de plateformes d'informations dotées d'outils d'autodiagnostic et facilitant l'accès aux professionnels de santé mentale par l'intermédiaire de consultations dédiées dans des établissements hospitaliers. Enfin, ils encouragent la création d'une mission interministérielle susceptible d'élaborer un projet de loi sur la psychiatrie et la santé mentale.