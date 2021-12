Sangliers : les battues de régulation autorisées

Dans la foulée, les préfectures ont pris, mercredi 4 novembre, un arrêté allant dans ce sens. Ces battues vont concerner essentiellement les sangliers. En Seine-et-Marne la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) va être ainsi convoquée très rapidement par le préfet Thierry Coudert pour échanger sur les enjeux de cette régulation. Suite à cette consultation, le préfet contactera le président de la Fédération départementale de la chasse (FDC) pour définir le quota de « prélèvements » à réaliser. La FDC avance le chiffre de 17 000 sangliers à éliminer. Alors que la chasse de loisirs est actuellement interdite durant le confinement, cette dérogation suscite déjà la polémique. Les chasseurs et les agriculteurs y sont favorables, d'autant que nous sommes en pleine saison des semis. En revanche, les défenseurs des animaux y sont farouchement opposés. C'est notamment le cas de Giovanni Recchia, unique élu du Parti animaliste en seine-et-Marne (à Melun). Celui-ci évoque « une tuerie programmée » et envisage une action en justice.