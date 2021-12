Samois-sur-Seine rêve de devenir le “village préféré des Français” !

Il va représenter la Seine-et-Marne et ses 2 000 habitants en sont déjà fiers. Comme avant lui Grez-sur-Loing (en 2014), Barbizon (2015) et Bourron-Marlotte (2019), Samois-sur-Seine, paisible village situé près de Fontainebleau, va, en effet, participer à la populaire émission “Le village préféré des Français” animée par Stéphane Bern sur France 3. Il fait partie des 14 sélectionnés* et sera l'unique représentant de l'Île-de-France.

Quand, en janvier, la production de l'émission a contacté la Mairie de Samois pour lui proposer de figurer dans l'édition 2021, il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation. Pour le maire Michel Chariau et son équipe municipale, c'est, en effet, une occasion en or d'attirer la lumière sur leur commune. En tous les cas, Samois-sur-Seine tentera de faire mieux que sa voisine de Bourron-Marlotte qui avait pris la 9e place en 2019. En attendant, les habitants croisent les doigts et espèrent que les atouts de leur village adoré (forêt, bords de Seine, île du Berceau, charmant centre-bourg et souvenir indélébile de Django Reinhardt, son plus illustre administré enterré dans le cimetière communal) feront la différence. De toute façon, les jeux sont faits, car les votes (par téléphone) ont pris fin le 25 mars dernier.

Désormais, les Samoisiens vont devoir prendre leur mal en patience et retenir leur souffle, car les résultats seront annoncés par Stéphane Bern fin juin ou début juillet lors d'une émission diffusée sur France 3. Un rendez-vous toujours très attendu et qui attire, chaque année, des millions de téléspectateurs. Ces derniers mois, le village de Samois-sur-Seine a déjà eu les projecteurs braqués sur lui avec un passage sur France 5 dans l'émission “Echappée belle”, puis lors d'un reportage sur France Bleue. Samois a déjà pris goût aux honneurs…

*Les candidats : Samois-sur-Seine (Île-de-France), Hérisson (Auvergne-Rhône-Alpes), Châteauneuf (Bourgogne-Franche-Comté), Île de Houat (Bretagne), Sancerre (Centre-Val de Loire), Saint-Florent (Corse), Rocroi (Grand Est), Long (Hauts-de-France), Villerville (Normandie), Domme (Nouvelle-Aquitaine), Auvillar (Occitanie), La Désirade (Guadeloupe), Fresnay-sur-Sarthe (Pays de la Loire), Saint-Véran (Provence-Alpes-Côte d'Azur).