"Ensemble, imaginons l'avenir de la forêt de Fontainebleau"

L'ONF invite le public à « proposer, s'informer, discuter, écouter et réagir » autour du contrat de projet du label “Fontainebleau, Forêt d'Exception“ pour la période 2018-2022. Ces deux heures d'échanges prendront en comptes toutes les dimensions, qu'elles soient environnementales, paysagères, sociétales et économiques.

Ouverte à tous, la matinée se déroulera en trois temps. Un premier, introductif, présentera la démarche et ses objectifs. Un second, collaboratif, informera les participants des actions marquantes menées ces dernières années en forêt et les invitera à apporter leurs idées pour les années à venir suivant différents thèmes : sport et biodiversité, tourisme, préservation de la biodiversité, entretien des paysages, bois et ses usages, gestion de la grande faune, sylviculture. Le dernier temps viendra conclure les débats qui dessineront la feuille de route pour les cinq prochaines années.