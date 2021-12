Fontainebleau : Nature et Vénerie en fête, samedi 25 et dimanche 26 mai

Fontainebleau a accueille les 25 et 26 mai prochains la finale du championnat de France du Cheval de chasse organisée par la Fédération française d'équitation et par la société de Vénerie. Il sera aussi possible d'assister aux concours de groupes de trompes toutes catégories. De multiples activités et représentations viendront ponctuer le week-end, baptême de poney, spectacle équestre, courses de lévriers, spectacle d'amazones, working test international de retrievers, jugement de chiens et cross par équipage, exposition de plus de 2 000 chiens sans oublier l'exceptionnel Santi-Serra et ses chevaux avec lesquels il est en parfaite symbiose. Une nocturne viendra clôturer la journée du samedi soir. Au programme, concerts de trompes, spectacles équestres et présentation de petites et grandes véneries.

Samedi 9h-21h30 et dimanche 9h-17h.

Tarif : 7 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Grand Parquet