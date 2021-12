Samedi 20 octobre - Inauguration des pistes cyclables à Meaux

L'inauguration aura lieu à 14h30, quai Jacques Prévert, en présence de François Copé, maire de Meaux, et de Valérie Pécresse, président de la Région. Seront à leurs côtés Artur Jorge Bras, maire-adjoint, notamment chargé de la mobilité et des transports, Didier Attali, conseiller municipal délégué à la mobilité et aux transports, et Alain Bourgeois, conseiller municipal délégué aux travaux et à la voirie.

Au programme, une bourse aux vélos (achat, vente) et ballade inaugurale “Faisons du vélo tous ensemble”, en compagnie des clubs et des associations sportives. Une animation “Passe ton permis vélo !” sera réservée aux plus jeunes.