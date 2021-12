Printemps sur Seine fête l'eau, le samedi 15 juin, de 10h à minuit

Printemps sur Seine est organisé par le service des Sports de la Ville, l'Union sportive melunaise et le Service du développement durable de Melun, qui ont choisi cette année le thème de l'eau. De nombreuses animations et ateliers rythmeront cette journée : fabrication à partir d'objets recyclés, initiation à la pêche, sauvetage à l'eau par des chiens sauveteurs, aviron, ski nautique, joutes, mur d'escalade et encore bien d'autres démonstrations et activités consacrées au développement durable. Dans l'esprit du festival, les organisateurs proposent aux visiteurs de garer gratuitement leurs véhicules au parking de l'Escale, de bénéficier de navettes gratuites en calèche et même d'un bar roulant, favorisant les “transports doux”.

De 18h30 à minuit une guinguette, des démonstrations de danse et un concert du groupe Foxapet viendront clôturer cette journée.

L'éco-village fête l'eau

L'éco-village permettra de faire le plein d'idées et d'acheter des produits locaux et bio. Les nombreux exposants présents feront découvrir comment construire, se nourrir, consommer différemment, recycler, se déplacer, apprendre en s'amusant, le tout en respectant la planète...

Les ateliers “Do it yourself”

Ces ateliers constituent une invitation à mettre au jour les talents cachés des visiteurs. Ces derniers pourront bricoler avec des matériaux de récupération ou réparer du petit matériel électrique. En récupérant l'un des 100 coupons répartis chez les commerçants du centre-ville participant à l'opération, chacun pourra repartir avec une plante aromatique en passant par le stand de l'association Unicom. Dans les locaux du CIJ quai de la Courtille, le Centre information jeunesse de Melun proposera des ateliers découvertes des métiers de l'environnement, de la nature et du sport. De son côté, les ateliers “Make it” de Leroy Merlin permettront à chacun de créer son propose récupérateur d'eau en bois de palette.

Pour le jeune public

Pour les plus jeunes (à partir de 6 ans) des ateliers créatifs seront proposés tout au long de la journée : fabriquer son pain au levain (11h et 17h), des produits de beauté (14h et 16h), apprendre le paillage et les bons gestes zéro phyto dans son jardin (10h) et fabriquer une jardinière en palettes recyclées, avec des plantes et des fleurs peu gourmandes en eau (15h).

Les croisières

Avec l'Office du tourisme Melun Val de Seine des croisières sont organisées quai de la Reine Blanche : croisières sur la Seine avec cours de yoga ; croisière Brunch, moment gourmand tout en admirant les berges de Seine et ses paysages ; croisière commentée, les « Affolantes », la Seine et son Histoire ; croisière dansante “Soirée blanche Caraïbes”...

Animation et jeux

Le festival proposera aussi des balades à dos d'ânes pour les enfants ; un château gonflable pour les plus petits ; une animation pêche à l'embouchure de l'Almont ; la vente de livres neufs et d'occasion ; un quizz sur l'Œnologie du thé et du café Batucada suivi de et dégustations.

À 16h, l'Orchestre d'Harmonie de Melun donnera un concert.

Pour clôturer la Quinzaine sportive, le Service des sports et l'USM proposeront pour leur part des démonstrations et des initiations aux sports nautiques : paddle, course de radeaux, nage en eau vive, aviron, joutes nautiques, ski nautique, jetski, flyboard. Des Arts martiaux, cani-sports, marche nordique, mur d'escalade, course d'orientation, yoga... Egalement au programme, le nettoyage de la Seine avec le club de Plongée, un jeu du lancer franc “tri sélectif”, avec le Club de basket...

Les partenaires du festival

Bred Banque Populaire

Casden Banque Populaire

Elior Restauration

Indigo Park​

Leroy Merlin

Smiton Lombric



POUR S'Y RENDRE

Depuis la gare SNCF de Melun, bus A, B, C, D et G - arrêt Notre-Dame. Pensez au covoiturage.

POUR SE GARER

Parking de la piscine – quai du Maréchal Joffre

Parking marché Mail Gaillardon - zone bleue le matin, libre l'après-midi.

Parking Indigo - quai Foch et Porte de Paris.