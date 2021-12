Samedi 13 octobre - Journée sport des Gazelles

Ce samedi, “Les Gazelles 2 Connect” by Sandra et Virginie, binôme Serrissien en route pour le Rallye Aïcha des Gazelles, organise une Journée Sport et Bien-être, au Stade des Marmousets et au Carré d'Art à Serris.

Participez aux nombreuses animations proposées (Pilates, Match de foot, combat de boxe avec la Team El Quandili, 16 fois Champion du Monde…) : 20% des fonds récoltés pendant cette journée seront reversés à l'association Plus Rose La Vie dont elles porteront les couleurs dans le désert du Maroc en mars 2019.