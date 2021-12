Salon Video City Paris

A l'instar du VidCon aux Etats-Unis, de Summer In The City en Angleterre ou des Video Days en Allemagne, Video City Paris rassemble les Youtubers de plusieurs univers.

Humour, lifestyle, gaming, éducation, divertissement, sport..., les principaux thèmes que l'on peut retrouver sur YouTube seront représentés sous la forme de différents espaces.

L'occasion de se prêter à plusieurs activités originales, du « Do-it-yourself » à la pratique du yoga, en passant par des conférences et ateliers instructifs.

Dans chaque espace, de nombreux Youtubers seront accessibles et disponibles pour échanger, dédicacer et partager des astuces.

Depuis la première édition, la communauté s'est agrandie et les vidéastes sont devenus de plus en plus nombreux.

Video City Paris 2017 sera donc plus grand et accueillera plus de Youtubers que la première édition.