Salon Tradexpo au Bourget

Tradexpo donne rendez-vous au parc du Bourget, lieu d'implantation historique des principaux importateurs du marché de l'aménagement. Ce salon professionnel, qui concentre tous les circuits de la distribution du mass market et du commerce de proximité, reste le seul positionné sur les segment « entrée et milieu de gamme » en France.

Fort de ses 20 années d'expertise, Tradexpo présentera plus d'une centaine de fournisseurs français et étrangers (importateurs, grossistes, fabricants) pour cette édition de septembre exposants plus de 150 000 références en 4 jours.

Les allées des deux espaces d'exposition (16 500 m² pour le permanent et le saisonnier + 2 500 m² de déstockage multi-produits) seront foulées par près de 4 000 visiteurs en quête d'achats de nouveautés.