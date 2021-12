Le comité des fêtes d'Aulnoy, village de caractère près de Coulommiers, organise pour la première fois un salon « Terroir et Jardin».

Pour cette occasion, les propriétaires du château de la Houssière ouvrent les portes de leur parc offrant ainsi, un site d'exception aux visiteurs qui pourront rencontrer producteurs et artisans locaux mais aussi professionnels de l'aménagement et de la décoration des jardins.

Il sera possible d'acheter de nombreux produits du terroir, des végétaux divers et des objets décoratifs mais aussi de recevoir de nombreux conseils auprès des exposants sur le compostage, la permaculture et l'aménagement des jardins. Les photographes amateurs du village exposeront leurs plus beaux clichés sur le thème de la nature. Des balades à poney et des ateliers travaux manuels sont prévus pour les enfants.

À Aulnoy, Parc du château de la Houssière. L'entrée est gratuite.