Salon SME, le rendez-vous des créateurs, dirigeants de start-up et TPE

Accompagnement à la création d'entreprise, financement, solutions digitales, techniques de vente, réseautage, pilotage et gestion d'entreprise… le Salon SME est le rendez-vous incontournable des porteurs de projet et des entrepreneurs à la recherche d'informations pour créer leur entreprise, mettre leur projet sur les rails et développer leur activité.

Dédié aux TPE, aux start-up et aux indépendants, le Salon SME rassemble de nombreux acteurs de la vie économique qui vous donneront les clés pour booster vos projets ou votre activité.