Les exposants du salon Activ'Dev vous attendent au Mas du Mée-sur-Seine !

Chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs, porteurs de projets, collectivités, institutions, associations et étudiants sont attendus par les quelque 50 exposants présents sur le salon. Activ'Dev s'est en effet donné pour objectif de permettre à ces publics « d'intégrer à leurs activités les méthodes, outils, process et bonnes pratiques pour croître efficacement », autour des pôles Développement commercial, Développement raisonné et Développement personnel. Quelque 15 conférences et deux business meetings (10h-11h et 14h-15h) sont prévus.

Ne manquez pas la conférence de la première femme paraplégique au monde pilote de voltige aérienne, Dorine Bourneton, qui partagera également son parcours en fin d'événement, à 19h.

800 Avenue de l'Europe, Le Mée-sur-Seine. Plus d'info sur http://www.dirigeantes-actives77.fr/presentation/salon-activdev/