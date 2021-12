Salon Meet'In Acess 2018 : le 11 octobre, cap sur le numérique

Rencontres, conférences, villages connectés… Avec pour thème “quel avenir face au choc digital ?“, la deuxième édition du salon Acess, baptisée cette année Meet'In, se propose de fournir aux chefs d'entreprise divers éclairages sur les enjeux de la transition numérique. Des conférences live, des interviews d'experts, mais aussi des témoignages de success stories sont au programme tout au long de cette journée du 11 octobre, de 9h à 18h. Des villages “innovations et solutions“, “objet connectés“, ou encore “rencontres“ permettront également aux TPE-PME présentes de networker, de s'informer, d'échanger et de partager leurs domaines de compétence et leurs expériences digitales avec d'autres entrepreneurs locaux. Les conférences et les interviews seront retransmises sur écran géant, visibles en direct (et en différé) sur les réseaux sociaux, puis collectées et rassemblées sur meetinacess.fr. Par ailleurs, la WebTV Meetin'Acess présentera tout au long de l'année de nouveaux contenus destinés aux chefs d'entreprises de la région.

Autre nouveauté, le salon Acess mettra en lumière cette année des entrepreneurs en leur qualité « d'exposant digital ». En effet, ils bénéficieront d'un an de présence digitale sur cette même plateforme (meetinacess.fr), où une page de présentation sera dédiée à leurs produits et services. Une vidéo de 30 secondes pourra également être réalisée par l'agence web/média Oui Start Concept, qui sera aux manettes lors de cette journée. Ce support sera ensuite diffusé de la même manière sur les réseaux et les sites web liés au Meetin'Acess. Il sera également remis à l'exposant sous forme de fichier numérique.

Salle des fêtes de Nemours, 135 route de Moret.

Entrée libre. Exposant digital : 150 euros HT,

Inscription sur :

www.meetinacess.fr/. contact@acess77.com

Tél : 01 60 39 00 22