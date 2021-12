Salon - Les pros du BTP se réunissent à Roissy

Cet événement professionnel accueillera près de 183 000 visiteurs et 1 500 exposants (dont 70 % d'internationaux) venus présenter une offre de matériels, équipements et solutions pour la construction dédiés aux grands chantiers, aux travaux publics et au bâtiment.

Cette année, le salon fait évoluer sa sectorisation pour mieux répondre aux attentes des visiteurs (meilleure lisibilité des secteurs, efficacité de la visite, valorisation des innovations…) autour de 4 pôles d'activité : terrassement & démolition ; route, industries des matériaux & fondations ; bâtiment & filière du béton ; levage, manutention & transport.

Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayat Group, Spie Batignolles, NGE, Charier France... Les plus grandes entreprises de construction internationales seront au rendez-vous.

Au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

Roissy CDG

Horaires d'ouverture visiteurs : tous les jours de 9h à 18h.