5e Salon Business Sud Francilien

Cet événement est l'occasion pour les entreprises seine-et-marnaises et Essonniennes de promouvoir leur savoir-faire, d'y rencontrer des partenaires ou des futurs clients. C'est l'association Entreprises du Sud Francilien (ESF), groupant plus de 240 chefs d'entreprise, qui l'organise pour la 5e année consécutive.

Cette année encore, networking, conférence et business seront au rendez-vous et trois pôles spécifiques sont proposés aux visiteurs : un espace partenaires territoriaux avec les acteurs du développement économique du territoire (CCI, Grand Paris Sud), une permanence d'experts juridiques (avocats, notaires), et un espace zen avec des professionnels de la santé et du bien-être.

À 17 h, une conférence sur le thème du management intergénérationnel , proposera une reflexion sur le thème : “ La génération Y existe-telle vraiment ? Comprendre et manager les nouvelles générations ”.

La dernière édition de ce salon avait rassemblé près de 80 exposants et 700 visiteurs.

8 Allée de la Mixité, Lieusaint