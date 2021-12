Salon international de l'agriculture 2018 du 24 février au 4 mars

Entre 630 000 et 650 000 visiteurs, dont 32 000 professionnels, sont attendus au Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris, pour l'édition 2018. La plus grande manifestation agricole européenne est organisée autour de quatre univers fondamentaux : les filières de l'élevage, les cultures et filières végétales, les produits de nos régions françaises et du monde ainsi que les services et métiers de l'agriculture. Plus de 1 000 exposants représenteront ces univers lors de cette manifestation à destination des professionnels, des institutionnels et du grand public.

Pour cette édition 2018, le Salon international de l'agriculture a décidé de mettre à l'honneur la race Aubrac en choisissant #Haute comme égérie du salon.

De 9 à 19 h tous les jours, Paris Parc des Expositions - Porte de Versailles - 1 place de la Porte de Versailles, Paris 15e.

Renseignements et achat de billets sur www.salon-agriculture.com ou au 01 86 76 68 68.