Salon Euronaval 2016 : une opportunité business

Euronaval, le salon international de la défense navale et de la sécurité maritime, est une des manifestations les plus ciblées à laquelle les entreprises du secteur peuvent participer. Les intérêts spécifiques des décisionnaires internationaux, acheteurs ou vendeurs, maîtres d'œuvre et sous-traitants, y seront discutés.

Il s'agit ainsi d'une véritable opportunité pour développer de nombreux business.

Pourquoi exposer à Euronaval ?

Les décideurs et prescripteurs du monde entier ont choisi Euronaval pour parfaire leur connaissance de l'offre industrielle mondiale et affiner leurs plans d'acquisition.

Exposer à Euronaval, c'est donc l'opportunité de promouvoir les produits et savoir-faire, initier et approfondir les contacts avec les clients, développer un réseau international et valoriser une capacité d'innovation.

Secteurs d'activité concernés