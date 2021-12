Salon du Printemps à Thomery

Cet événement festif regroupe de nombreux artisans venus vendre leurs produits. Il est organisé par l'association des VDI de Seine-et-Marne qui est un regroupement de vendeurs à domicile indépendant (VDI), d'auto-entrepreneurs et d'artisans.

Environ 40 exposants seront présents, représentants des secteurs très variés tels que les bijoux, la mode, la maroquinerie, la déco et les bougies, la beauté et le bien-être. La gastronomie ne sera pas en reste avec des stands de vins, de fromages et de produits du terroir ou encore des macarons. En outre, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs ainsi qu'à leurs enfants (structure gonflable, mascotte, tombola gratuite...).

Sur place, les badauds pourront aussi se rassasier auprès des stands de restauration (traiteur antillais, buvette, crêpes...).