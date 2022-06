Salon du livre à Coulommiers le 11 juin

Au total, 20 auteurs et deux éditeurs seront présents à ce salon du livre. Des animations seront également au programme avec notamment des lectures à voix haute et divers ateliers (écriture, “Panaché de voyages“ et “Guide touristique d’une planète lointaine“). D’autre part, l’illustratrice Estelle Billon-Spagnol dessinera la nature et présentera son album. Partenaire de ce salon, la librairie “Les Deux Muses“ tiendra un stand. Parmi les auteurs invités, on peut citer le philosophe François Noudelmann, qui présentera son dernier ouvrage “Les enfants de Cadillac“, Stéphane Rochette (“Paul Signac, écrivain, peintre et voyageur“), Marco Martella (“Fleurs“) et Elizabeth Brami (“Poubelle-plage“).

Inscriptions : 01 64 75 39 80.