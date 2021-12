Salon des maires d'Île-de-France : Des solutions pour la ville de demain ?

À l'initiative de l'Amif, les maires d'Île-de-France se sont réunis durant trois jours, afin d'échanger sur le thème de la ville de demain. Une conférence, un rendez-vous avec des professionnels, une rencontre avec des collègues : autant de raisons qui poussent les maires à participer au salon, peu importe le budget ou la taille de leur commune. Jacques Paultre de Lamotte, maire de Boutigny, compte parmi ces maires de petites communes, venus en nombre au salon.

« C'est tout d'abord une occasion privilégiée de discuter de façon libre avec certains de nos collègues, explique-t-il. Il faut savoir qu'à l'échelle locale, une solution ne peut être apportée que par la conjonction des acteurs. » Dans un cadre convivial et surtout décloisonné, les différents pôles de la région ont pu s'entretenir de manière décomplexée. « Nous échangeons entre collègues afin d'obtenir des réponses à nos propres problèmes, ou bien, pour donner des solutions à d'autres, confie Jean-Pierre Girault, maire de Bombon. Nous sommes dans une zone de turbulences en ce moment ».

Bien que l'échéance présidentielle demeure dans toutes les discussions, c'est plus précisément l'avenir du « mille-feuille » et des départements qui inquiètent les participants. Le débat présidentiel organisé par le forum du Grand Paris aura permis d'afficher la pluralité des visions territoriales des candidats, mais l'opacité du partage des compétences reste entière. « Il faudrait que les normes se simplifient un peu, mais qui va simplifier et comment ? », en conclut le maire de Bombon.