Salon des fromages et des produits laitiers du 25 au 28 février

À cette occasion, les professionnels partagent et valorisent leur savoir-faire dans un contexte de créativité et d'innovation.

À noter, la deuxième édition du concours du Fontainebleau, organisé par l'Union des fromagers d'Île-de-France, dimanche 25 février, de 9 h à midi. Les candidats devront réaliser les préparations culinaires devant des jurés de travail et de dégustation pour démontrer leur maîtrise et leur créativité sur ce dessert francilien à base de crème fraîche ou de fromage blanc frais de lait de vache et de crème fouettée.

De 9 à 19 h, (à l'exception du mercredi 28 février - fermeture du salon, à 15 h), Paris expo Porte de Versailles, 2 place de la Porte de Versailles, Paris (15e). www.salon-fromage.com