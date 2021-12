Salon « Des bois et des cultures pour votre énergie », du 8 au 10 mars

Carrefours de la biomasse « Des bois et des cultures pour votre énergie »

Chauffage bois, biogaz, isolation écologique, construction en matériaux naturels… Tous les professionnels des filières biomasse agricoles et bois seront présents pendant trois jours pour faire découvrir ce secteur innovant à l'occasion de la 1re édition du salon Carrefours de la biomasse.

Ces journées seront l'occasion d'échanges entre professionnels mais aussi avec les collectivités et les particuliers. Une vingtaine de conférences et tables rondes viendront ainsi enrichir le programme du salon.

De 10 à 19 h, Centre d'écotourisme de Franchard et Maison forestière de l'Ermitage, à Fontainebleau.

www.carrefoursdelabiomasse.fr

Tél. : 01 64 31 11 18 / email : contact@carrefoursdelabiomasse.fr Tél. : 01 64 31 11 18 / email : contact@carrefoursdelabiomasse.fr