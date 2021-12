Le Salon de l'habitat « Bien vivre ensemble », qui se tiendra le samedi 26 novembre de 10h à 18h en centre ville, répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur votre logement (où s'adresser pour trouver un logement ; accéder à des aides pour l'entrée dans les lieux ; comment vérifier la légalité du bail ; bien choisir son chauffage ; que faire en cas de problèmes de moisissures…).

De nombreux conseils vous seront donnés sur ces cinq thématiques :

rechercher et trouver un logement

emménager dans son logement

sécuriser et entretenir

consommer malin

investir son quartier

Au programme : des stands, des animations et une exposition de dessins réalisés par les enfants des écoles primaires et maternelles de Montereau-Fault-Yonne sur le thème « Représente ton quartier ».

Un événement organisé par l'Antenne CAF de Seine-et-Marne et la Maison départementale des solidarités de Montereau-Fault-Yonne. En partenariat avec la Mairie de Montereau-Fault-Yonne (notamment le CCAS, le Centre social et les services administratifs), l'ADIL de Seine-et-Marne, Confluence Habitat, Habitants Solidarité Énergies, la Maison des Femmes, la Communauté de communes des deux Fleuves et l'amicale des locataires.