Salon de l’emploi à Avon le 21 avril

Plus de 60 employeurs et 10 partenaires et acteurs de l’emploi seront présents, le 21 avril, à la Maison dans la Vallée, à Avon. Au programme : plus de 250 offres d’emploi et des conseils pour rédiger des CV et préparer des entretiens.

Durant toute la journée (9 h 30-16 h 30), ils rencontreront et informeront le public en recherche d’emploi ou de mobilité professionnelle.

Recrutements de proximité

Des temps de présentation et d’échanges seront proposés afin de recueillir les besoins des candidats pour faciliter les recrutements de proximité.

Pour permettre aux visiteurs de préparer leur venue, les exposants et les offres à pourvoir ont été diffusés sur le site internet de l’agglomération Pays de Fontainebleau en amont du salon.

Maison dans la Vallée : 27-29, rue du Vieux Ru, Avon. www.pays-fontainebleau.fr