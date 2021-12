Salon de l'agriculture : Les terroirs de nouveau à l'honneur

Pour la deuxième fois cette année, le Département va mettre à l'honneur 17 agriculteurs et une vingtaine de produits pendant 9 jours. Comme en 2019, la collectivité va tenir espace dédié au terroir seine-et-marnais et présentera les produits de sept territoires. Dégustations, découvertes, recettes et rencontres avec les producteurs seront au programme.

Le département souhaite ainsi mettre en avant le « savoir-faire d'exception d'agriculteurs, fromagers, confiseurs ou encore brasseurs ».

Pour cette nouvelle édition le Département tissera également des liens avec le monde culturel. Des jeux permettront au public de gagner des paniers garnis et des entrées dans des sites touristiques du département (châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau, Parc des félins, Musée de la gendarmerie).

« Premier territoire agricole d'Ile-de-France, grenier et jardin de la région, la Seine-et-Marne se devait d'être représentée au salon de l'agriculture », explique la collectivité, qui précise que 6000 personnes travaillent dans l'agriculture et l'agroalimentaire dans le département.

« Nous avons souhaité mener une nouvelle politique plus volontariste, afin de promouvoir, de défendre et de valoriser cette économie », avait indiqué Olivier Lavenka, vice-président du Département, lors de la dernière édition. Aide aux agriculteurs (dispositif Maec), partenariats avec les organisations professionnelles, plateformes d'approvisionnement en produits locaux… les initiatives se multiplient. La collectivité va aussi se doter prochainement d'une marque de territoire, qui permettra notamment de renforcer le rayonnement de l'agriculture et du terroir seine-et-marnais.