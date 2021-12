Le numérique s'invite au Salon de l'agriculture

Avec plus de 48 % de terres agricoles, l'Ile-de-France compte faire entendre sa voix lors du Salon international de l'agriculture, qui se tient cette semaine. Et c'est par le numérique que la Région souhaite aborder cette année l'événement, avec un pavillon (organisé par le Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire) qui s'attachera également à montrer toute la diversité des paysages franciliens.

Cette année, le Salon a pour égérie Fine, une belle vache de 450 kg de race Bretonne Pie-Noir née en mars 2010 à la ferme des 7 chemins à Plessé en Loire-Atlantique.

Avec notamment les plaines de Chailly en Bière (77), de Montesson (78), favorables au maraîchage ; le plateau de Saclay ou le pays de la Beauce, abritant les grandes cultures ; ou encore la Brie laitière, l'Ile-de-France tire en effet sa force de sa diversité.

Afin de faire fructifier au mieux ces atouts, les 5 000 agriculteurs franciliens « s'engagent à produire plus et mieux ». Un engagement qui nécessite d'entrer pleinement dans une nouvelle ère, « celle de la technologie, du numérique et du digital ».

Les agriculteurs premiers utilisateurs de drones

La Région a donc préparé des espaces réservés aux robots de désherbage et d'assistance à la récolte, GPS embarqués, et autres capteurs qui fleurissent peu à peu sur son territoire.

Les visiteurs apprendront également que les agriculteurs utilisent majoritairement les drones, qui leur permettent d'établir des plans de fertilisation ou de désherbage plus précis.

Un drone agricole en pleine action. © Flickr- by ackab

Le pavillon Île-de-France est ainsi organisé autour de 3 pôles : « une terre de grande culture », « une agriculture à proximité de chez vous » et « les agriculteurs à la rencontre des visiteurs ».

Ce dernier pôle accueille une majorité de Seine-et-Marnais dont vous pouvez découvrir les produits : la brasserie Rabourdin, la Cidrerie de la ferme de la Bonnerie, la Ferme de Sigy, les Macarons de Réau, la Moutarde de Provins, ou encore Veron Apiculture.