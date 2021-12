Salon BD au Musée de la Grande Guerre

De la guerre de Sécession à la guerre froide, découvrez des personnages forts et arpentez les grandes innovations en matière d'aviation, d'armement, de communication, à travers des histoires remarquables racontées en BD…

Au programme :

De 14h à 18h

Dans le musée, rencontrez les auteurs :

• David Vandermeulen - Fritz Haber

• Pat Mills - La Grande Guerre de Charlie

• Christian Rossi et Cédric Apikian – La Ballade du soldat Odawaa

• Bruno Loth - Guernica

• Jean-Pierre Pécau - Jour J / Cette machine tue les fascistes

• Benoît Blary et Séverine Gauthier - Virginia

• Patrick Bousquet et Régis Hector - Oskar et Mauricette, les disparus de Verdun et Oskar et Mauricette, alerte rouge à Douaumont et Vaux

• Laurent-Frédéric Bollée - Un long destin de sang

Tous les albums sont disponibles à la vente à la librairie du musée.

Visites guidées “flash” : De la réalité à la fiction

Toutes les heures, découvrez un des espaces du musée à travers une visite guidée à deux voix, animée par un auteur et un médiateur culturel.

Rendez vous à l'accueil du musée pour une visite :

• Patt Mills - 14h

• David Vandermeulen - 15h

• Laurent-Frédéric Bollée – 16h

Durée de la visite : 30 minutes / Pas de réservation.