Salon Amif : Des maires et des idées

Avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette édition 2019 du salon a d'abord été l'occasion de rendre un hommage solennel aux sapeurs-pompiers amenés à lutter contre les flammes. Mais l'Association des maires d'Île-de-France (Amif) ne compte pas en rester là. Elle participera à l'élan de générosité mondiale en versant prochainement une subvention de 10 000 euros. « Soyons solidaires, participons ! Il s'agit de notre patrimoine commun qu'il faut sauver », déclare avec émotion Stéphane Beaudet, président de l'Amif. L'élu de l'Essonne souhaite que les maires continuent à réinventer la “commune nouvelle” malgré un contexte politique et social tendu. En effet, la crise des Gilets jaunes a bousculé l'ordre établi au moment même où les élus de terrain sont au centre du jeu.

Miser sur le déplacement quotidien…

Même si l'Île-de-France possède un système de transport en commun vaste, se rendre d'une ville de la région à une autre relève parfois du parcours du combattant. Avec ses 200 km de lignes, ses 68 gares et ses 2 millions de voyages quotidiens, le Grand Paris Express souhaite répondre à cette problématique. Dix ans après le lancement du Grand Paris, Valérie Pécresse tire le bilan de ce projet titanesque : « Oui, il y a eu du retard sur plusieurs projets et notamment sur celui du Grand Paris Express. Si j'avais un message à adresser au président de la République, il serait le suivant : faites confiance aux échelons de proximité, n'ayez pas peur de leur déléguer une parcelle de votre pouvoir ! », assure la présidente de la région Île-de-France.

Et sur l'emploi

L'émergence d'une culture du travail nomade, en particulier dans le numérique, conduit les acteurs de l'emploi à modifier les schémas classiques d'embauche. Avec 250 stands professionnels et un social bar composé de start-up, le salon souhaite des rencontres fructueuses entre les édiles franciliens et leurs entreprises. En effet, l'Île-de-France est devenue la première région européenne dans le développement de l'emploi dans le numérique. À elle seule, elle concentre plus de 500 000 postes dans les domaines des TIC, du big data et du développement informatique.