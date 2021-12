Salon Actionaria les 23 et 24 novembre

Depuis près de 20 ans, le salon Actionaria est dédié à l'investissement en entreprise. Il offre également une approche pédagogique sans équivalent de la bourse et des marchés. Actionaria, c'est :

• 2 jours de rencontres et de conseil pour investir en sociétés cotées et non cotées

• Plus de 100 exposants répartis sur quatre espaces grandes capitalisations, Small and Midcaps, start-up, conseils et services en investissement

• Plus de 150 conférences et animations: réunions d'actionnaires, interviews de présidents, consultations patrimoniales gratuites...

Salon Actionariat

De 13h à 22h le jeudi et de 9h30 à 19h le vendredi.

Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, Paris 17e.

Inscription sur www.actionaria.com