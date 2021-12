Salon Acess à Nemours

Intitulé « Entreprises : Agissez local, récoltez global », cet événement propose un grand espace « exposants », ainsi que des conférences sur des sujets économiques touchant notamment les bassins de Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours.

Ce salon a pour ambition de favoriser les échanges inter-entreprises, développer des partenariats, mutualiser les initiatives et épauler les nouvelles entreprises du territoire Sud seine-et-marnais.

Programme :

8h45 : accueil, café

9h-9h45 : Les nouvelles dispositions en Droit du Travail

Me Wasselin, cabinet Malpel & Associés

10h-10h30 : La santé au travail

La dernière réforme : le suivi, l'inaptitude

Brigitte Vochel, SIST-BTP-77

11h-11h30 : Financement, le crédit bail

La banque LCL

11h30 - Inauguration

13h30-14h15 : Optimiser son recrutement

Chantal Pulyk, Pôle emploi et Pauline Viguier, Plateforme RH 77

14h30-15h : Les aides aux entreprises

Initiative Melun Val de Seine et sud 77 – Medef Seine-et-Marne

15h15-16h : L'actualité fiscale

Frédéric Couzereau, Fidéliance

16h15-17h : La prévoyance professionnelle

Eric Capdepon, Generali Assurances et Daniel Vernet, Axa Assurances

17h15-17h45 : Les collaborateurs, des ressources précieuses, prenez-en soin !

Marjory Malbert, We Sport You et Sophie Mallot, hypnothérapeute

18h-18h30 : Les enjeux du numérique

La CCI de Seine-et-Marne

Ateliers pratiques

10h-10h45 et 14h30-15h : Utiliser Facebook pour développer son activité

La CCI de Seine-et-Marne