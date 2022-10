Saisie record de drogue sur l’autoroute A5

La compagnie de gendarmerie de Melun a réalisé, le lundi 3 octobre, la plus grosse prise de drogue de son histoire. La cargaison de stupéfiants qu’ils ont saisie (425 kg) a, en effet, une valeur marchande estimée à 1, 7 millions d’euros. Les trois convoyeurs, domiciliés en Seine-et-Marne et qui circulaient chacun à bord d’un véhicule en provenance d’Espagne, ont été stoppés sur les autoroutes A5 et A19. Placés en garde à vue, ils ont été déférés au parquet de Melun, puis mis en examen et écroués dans la soirée.

La mobilisation des forces de l’ordre a été générale (120 hommes environ) pour réussir ce coup de filet historique. Celui-ci a nécessité l’intervention d’une vingtaine d’enquêteurs de la brigade de recherches (BR), du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et de la compagnie de Melun, de la section de recherches (SR) de Paris, ainsi qu’une centaine de membres du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et du groupe d’observation et de surveillance d’Île-de-France (GOSIF).

Le minutieux travail de repérage, qui avait permis de constater trois allers-retours des trafiquants entre l’Espagne et la Seine-et-Marne au cours du mois de septembre, a finalement porté ses fruits