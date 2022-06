Saisie de 8,7 tonnes de tabac de narguilé en Seine-et-Marne

La brigade de surveillance intérieure de Marne-la-Vallée a contrôlé un poids lourd arrivant de Belgique sur l'autoroute A104, dont la remorque contenait sept palettes de tabac à narguilé transportées illégalement, soit 4,7 tonnes. Quatre tonnes supplémentaires et une somme de 146.000 euros en liquide sont découvertes dans un entrepôt à la suite de l'enquête. Trois personnes sont convoquées devant le tribunal en septembre dans le cadre de cette affaire.

Deux jours plus tard, un fourgon refusant d'obtempérer à un contrôle est pris en chasse dans l'Allier par les douaniers de Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, qui l'interceptent et découvrent à l'intérieur quatre palettes de cigarettes de contrebande. La fouille d'un entrepôt à proximité révèle la présence de 30 palettes supplémentaires, soit 13,6 tonnes au total.

Ces grosses saisies s'ajoutent à une précédente dans la Drôme en février – près de 29 tonnes – et une autre de 8 tonnes, en Seine-Saint-Denis, en mai dernier. Sur l'année 2021, les douaniers avaient saisi plus de 400 tonnes de tabac de contrebande en France.