Saint-Pathus : l'avion accidenté a percuté un oiseau

Le Robin DR400, parti dans la matinée de l'aérodrome de Lognes, était tombé dans un champ de la commune de Saint-Pathus, située au nord de la Seine-et-Marne. Le crash a provoqué la mort d'un instructeur de vol de 37 ans et de trois élèves âgés respectivement de 40, 30 et 21 ans. Les premières investigations montrent qu'« une collision aviaire s'est produite pendant le vol de l'aéronef avec un oiseau type cormoran, lequel a percuté l'aile gauche de l'appareil », a indiqué la procureure de Meaux, Laureline Peyrefitte, qui dirige l'enquête. Celle-ci a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne.