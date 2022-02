Saint-Germain-sur-Morin opte pour la réserve communale de sécurité civile

Donner un coup de main aux agents municipaux en période de crise (inondation, incendie, pandémie…). Voilà la vocation d’une Réserve communale de sécurité civile (RCSC). C’est ce que s’est sûrement dit Gérard Gourovitch, le maire de Saint-Germain-sur-Morin, quand il a décidé récemment de faire appel à l’esprit citoyen et solidaire de ses habitants sur la page Facebook de la Ville. Mais il faut savoir que la création de cette RCSC n’est possible que dans le cadre de la mise en place du Plan communal de sauvegarde (PCS) rendu obligatoire par la loi pour toutes les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels approuvé.

Les missions de cette réserve communale sont multiples : information de la population sur les risques, alerte ou évacuation d’un quartier, protection des meubles en zone inondable, accueil dans un centre de regroupement, soutien aux personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid, surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d’eau, nettoyage des habitations, démarches administratives, collecte et distribution de dons.

Pour intégrer une RCSC, aucune condition de recrutement, d’aptitude physique, de nationalité et de formation n’est requise. Il faut uniquement être âgé de 18 ans et plus, posséder un casier judiciaire vierge (bulletin n° 2),et éventuellement, fournir un certificat médical d’aptitude à des activités “opérationnelles”. L’engagement prend la forme d’un contrat signé avec le maire pour une durée d’un à cinq ans. Les personnes s’engagent à participer aux activités fixées par la RCSC, dans la limite de leur temps libre (15 jours ouvrables par an et 24 heures par semaine). Des séances d’information et des exercices sont régulièrement organisés (rôle à tenir et connaissance de l’organisation globale des secours). Les compétences requises dépendent des missions confiées, mais la motivation reste le facteur déterminant. À noter que si une mission est accomplie pendant le temps de travail, l’accord de l’employeur est obligatoire.

Pour postuler à la RCSC de Saint-Germain-sur-Morin, les candidats doivent adresser leur dossier à la Mairie (fiche de candidature téléchargeable sur le site internet de la Ville et photocopie de la carte d’identité). Ils devront passer un entretien avec le maire, des élus et le chef de la police municipale, en mars prochain

mairie.st-germain-sur-morin@wanadoo.fr