Saint-Fargeau-Ponthierry : Le bâtiment Les Pastelles inauguré

Christian Delapierre, directeur général IDF de Kaufman & Broad, cyril Doucert, directeur général adjoint IDF grande couronne et Marc Vettraino, directeur régional IDF et le maire Jérôme Guyard étaient présents.

Les 83 appartements, déclinés du studio au 4 pièces et prolongés de balcons terrasses ou de jardins privatifs, sont répartis sur deux bâtiments. L'opération a été conçue pour s'intégrer dans le tissu urbain environnant, créer un ensemble harmonieux, et offrir à ses résidents une vraie vie de quartier.

On notera sa proximité avec les commodités du centre ville et les réseaux de transport en commun (à proximité de la gare RER de Saint-Fargeau-Ponthierry et des bus). Le rez-de-chaussée abritera une crèche de 20 classes. Commercialisés à 33 20 euros/m², les logements seront livrés entre fin 2018 et début 2919.