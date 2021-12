Saint-Fargeau-Ponthierry : JOBOOKER lance une plateforme de mise en relation

« J'ai créé en autodidacte une société de jardinage à 19 ans ; et j'ai constaté qu'il était possible de se lancer très rapidement, mais qu'il fallait être bien entouré pour réussir. Les petites entreprises ont parfois du mal à réaliser leur chiffre d'affaires », témoigne le fondateur de Jobooker, arrivé deuxième aux derniers Challenges numériques.

D'où l'idée de créer un réseau qui permette de mettre en relation, grâce à la géolocalisation, des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs indépendants avec des particuliers et des sociétés au niveau local. « Mais contrairement à d'autres plateformes de jobbing qui prélèvent une commission, Jobooker (actuellement gratuit) proposera un abonnement à 19,99 euros par mois TTC à partir du mois d'août », explique Dimitri Rouche.

Pour pouvoir proposer le plus rapidement possible une palette de services complète, le chef d'entreprise a intégré un système de parrainage à sa plateforme. « Le Jobcoin, une monnaie virtuelle, nous permettra de récompenser les personnes qui aident à la création de cette communauté, les Jobookers », poursuit l'entrepreneur. En effet, à chaque nouveau parrainage correspondra un nombre de Jobcoins, lesquels seront convertis en euros pour développer la Jobcagnotte, avec à la clé la possibilité d'obtenir la gratuité de l'abonnement et d'acquérir des revenus supplémentaires. « Les Jobookers sont invités à faire fonctionner le bouche-à-oreille pour développer leur réseau », précise Dimitri Rouche. « Je peux conseiller à mon plombier de s'y inscrire, puis d'y attirer lui-même les professionnels dont il aurait besoin ».

Dotés d'un profil consultable à partir d'un outil de recherche, les utilisateurs pourront présenter leurs travaux et seront notés par la suite. « Les Jobookers doivent rester des petites structures, nous accueillons les sociétés en deçà de cinq salariés », ajoute Dimitri Rouche, qui a souhaité créer cette plateforme pour que le travail ne soit plus une contrainte et permette par exemple d'allier travail et famille. Les sociétés pourraient notamment y trouver un professionnel pour des besoins récurrents mais peu consommateurs de temps.

L'affiliation au réseau permettra par ailleurs de bénéficier de réductions dans une centaine d'enseignes issues de secteurs différents, comme Kiloutou. « Que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié, retraité, demandeur d'emploi ou étudiant, vous pouvez proposer vos services sur Jobooker et compléter vos revenus », conclut Dimitri Rouche.