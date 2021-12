Saint-Cyr-sur-Morin : Exposition Bernard Ascal

L’univers plastique de Bernard Ascal est fondé sur un alphabet d’objets quotidiens dont il joue de manière onirique et critique. Développant le principe de métamorphose, le peintre propose une réflexion sur les rapports qu’entretient chacun d’entre nous avec le vivant et l’inanimé. Ayant grandi durant une période où Jacques Prévert faisait une timide apparition dans les écoles, où Boris Vian et Georges Brassens étaient censurés à la radio, il évoque sa découverte de la poésie et de l’art, à Paris puis dans la Seine-et-Marne des années 1950, entre Barbizon et Mitry-le-Neuf. Par son travail de compositeur et d’interprète, par ses activités de directeur artistique chez EPM, Bernard Ascal s’est employé à faire connaître et à diffuser les poètes modernes et contemporains. Ses enregistrements d’Aimé Césaire et des poètes de la négritude lui ont valu un « Grand Prix » de l’Académie du disque Charles Cros en 2010. Sa dernière création, sous la forme d’un livre, d’un double-CD et d’un spectacle, invite à découvrir un pan méconnu de l’œuvre de Pablo Picasso : ses écrits poétiques et ses réflexions. Pour la première fois, 25 poèmes de Picasso sont devenus des chansons - second clin d’œil à Pierre Mac Orlan qui fut l’un de ses compagnons de route. Jusqu’au dimanche 21 décembre. Tarifs et renseignements au 01 60 24 46 00.